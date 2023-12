Declaration des droits de l'homme : des ONG déclassent le Senegal

75 ans d’existence et pourtant au Sénégal les citoyens dressent un portrait peu reluisant par rapport aux respects des libertés individuelles et collectives dans leur ligne de mire. Les interdictions tous azimuts de manifestations de l’opposition et les emprisonnements de détenus politiques, indexés par les citoyens.



A en croire les Ong qui ont pris part à la rencontre africaine des droits de l’homme et des peuples, au Sénégal les droits et libertés sont bafoués. La Raddho déclasse à son tour le Sénégal en termes de respect des droits humains à la suite du rapport de l’ONG Civicus Monitore. Chez les citoyens, le constat est le même. Ils dénoncent l’inféodation du judiciaire à l’exécutif.



Au micro d’Iradio, ce citoyen du nom de Modou Diop déclare, « les droits de l’homme ne sont pas respectés au Sénégal, tu vois les mauvais comportements, actuellement tout est bafoué par la politique. »