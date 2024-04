Déclassification de la bande des filaos : Protégeons Guédiawaye donne rendez le 25 avril à la cours Suprême

Pour protester contre la déclassification de la bande des filaos sise à Guédiawaye, l’association Protégeons Guédiawaye Sunu momel annonce une audience publique "cruciale" le jeudi 25 avril 2024 à 10 heures au sein de la Cour suprême de Dakar.



L'Association des Jeunes pour l'Environnement (AJE) dans une note rendue publique ce lundi révèle avoir déposé une requête pour annuler un décret déclassifiant une partie de la bande des filaos de Guédiawaye.



Ces jeunes indiquent que cette bande des filaos est un rempart qui protège la ville de l'avancée de la mer. "Cette bande de filaos est bien plus qu'un simple espace vert pour notre communauté. Elle est notre rempart contre l'avancée de la mer, elle abrite nos activités d'élevage et de maraîchage, et elle est essentielle pour la préservation de notre environnement côtier fragile", lit-on sur la note.



Ils invitent ainsi les sénégalais à se joindre à eux pour la protection de ce « patrimoine ». « Nous appelons tous les citoyens conscients de l'importance de cet espace à se joindre à nous lors de cette audience publique" ont-ils lancé.



"Ensemble, faisons entendre notre voix pour protéger Guédiawaye, notre précieux patrimoine naturel. Rejoignez-nous massivement le jeudi 25 avril à 10 heures à la Cour suprême de Dakar et affirmons haut et fort : Protégeons Guédiawaye, Souniou Momel ", a lancé l’association.