Défaite des « Lions » : Aliou Cissé regrette le résultat et tire sur l’arbitre

L’équipe nationale du Sénégal s’est inclinée devant celle de la Croatie (2-1) ce vendredi à Osijek. Une défaite que regrette le coach Aliou Cissé qui estime que ses joueurs auraient pu remporter la partie.



« Le contenu est meilleur que celui contre le Luxemburg (0-0). Si le Sénégal était parti à la mi-temps avec un (1-0), ça ne serait pas volé. C’est la même chose en deuxième période, car on a eu la balle de break pour le (2-0), mais on ne l'a pas fait », a-t-il regretté. Avant de tirer sur l’arbitrage qu’il juge déséquilibré.

« L’arbitrage ne nous a pas facilité la tâche. Toutefois, on ne va pas tout mettre sur le dos de l’arbitre. L’arbitre s’est trompé sur deux ou trois actions mais, comme je l’ai dit ce n’est pas une excuse pour nous. Toutefois, il aurait pu arbitrer mieux que ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre camp. L’arbitre n’a pas été équilibré », a fustigé le coach.



Le sélectionneur s'est toutefois félicité du respect de ses consignes par ses joueurs. « les joueurs ont fait tout ce que je leur avais demandé de faire, que ce soit sur le plan défensif qu’offensif. Maintenant, c’est vrai que le résultat final, c’est la défaite du Sénégal (2-1). Dans le football, quand vous avez des occasions, il faut essayer de les concrétiser et on a pas su le faire », a-t-il dit.



« Même si on n’a pas marqué, on a fait plus que tenir tête à cette belle équipe qui fait partie des 10 meilleures équipes européennes, je dirais même du monde. On a contrôlé le match que ce soit physiquement et tactiquement », a-t-il conclu.