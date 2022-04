Déferrement de Pape Malick Thiam: la police fait signer au journaliste de la 7tv un Pv sans l'avoir lu (avocat)

Le journaliste de la 7TV, Pape Malick Thiam est déféré ce vendredi au parquet pour le "délit d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions". Il fait présentement face au juge d'instruction pour les besoins de son audition. L'avocat du journaliste a fait savoir que son client, "sous le coup de la pression a signé le procès verbal sans même le lire".



Pour rappel le journaliste de la 7tv a été arrêté au tribunal de Dakar, hier-jeudi, dans l'exercice de ses fonctions. Et cela fait suite à son l'altercation avec un gendarme, alors qu'il couvrait la confrontation des témoins de l'affaire Sweet Beauty.



Le journaliste Pape Malick Thiam dit avoir été "battu et "maltraité" pendant trois tours d’horloge par des éléments de la Gendarmerie. Des faits que la Présidente du groupe 3MD, Maîmouna Ndour Faye confirme après sa visite, à la gendarme avant le déferrement de son employé. "Le journaliste a été victime de torture. Conséquence : Pape Malick Thiam a perdu ses lentilles de contact et ses lunettes également", informe la directrice.