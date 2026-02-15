Saraya : l'armée démantèle deux sites d'orpaillage clandestins et interpelle sept individus

Les unités de la Zone militaire n°4 ont neutralisé deux sites clandestins ce samedi dans le département de Saraya, plus précisément dans les localités de Sansamba et de Dialadakhoto saisissant un important lot de matériel.



Ces secteurs, situés le long de la frontière, sont des points névralgiques de l'exploitation clandestine. Selon une source sécuritaire, l'intervention a permis de surprendre les exploitants en flagrant délit dans des zones souvent sujettes à ce type de démantèlements.



Le bilan de l'opération fait état de sept personnes interpellées et remises aux autorités compétentes pour la suite de la procédure judiciaire. Les militaires ont également mis la main sur un stock important d'équipements, notamment des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des motos et divers outils utilisés pour l'extraction non autorisée du minerai.



Cette intervention s'inscrit dans une stratégie globale de sécurisation de la vallée de la Falémé. Au-delà de l'aspect légal, l'armée réaffirme son engagement à combattre un phénomène aux conséquences multiples, impactant l'environnement, l'économie locale et la stabilité de la région de Kédougou.