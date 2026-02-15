Lamb : Bou Siteu s'impose et enfonce le fils de Tapha Gueye

C'est une victoire stratégique pour Bou Siteu. Ce dimanche à l'Arène nationale, le lutteur a dominé le Fils du Tigre, infligeant au fils de Tapha Gueye un second revers consécutif qui fragilise son ascension dans l'arène.



Le choc tant attendu a finalement livré son verdict. Dans une Arène nationale en ébullition, Bou Siteu a fait parler son expérience et sa lucidité tactique pour prendre le meilleur sur un adversaire en quête de rachat.



Plus serein et mieux positionné, Bou Siteu a su exploiter les moindres failles techniques de son opposant. Cette victoire probante renforce son crédit auprès des amateurs de lutte et confirme sa capacité à gérer les grands rendez-vous avec une grande maturité.



Pour le fils de l'illustre Tapha Gueye, la situation devient critique. Après une première défaite face à Boy Ka, le jeune espoir espérait redresser la barre ce dimanche. Malgré ses ambitions de marcher sur les traces de son père, il n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour contrer les assauts de Bou Siteu.



Ce deuxième échec consécutif complique sérieusement son début de carrière et soulève des questions sur la suite de son parcours dans la discipline.