Réseau présumé d'homosexuels : fin de cavale pour un 13e suspect sur la Petite-Côte

La traque se poursuit après le démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels à Keur Massar. Un commerçant en fuite, localisé sur la Petite-Côte, a été interpellé ce samedi par la gendarmerie nationale.



Selon des informations exclusives obtenues par Seneweb, l'opération a permis l'arrestation d'un nouveau suspect, identifié sous le nom de I.M. Seck. Le commerçant avait réussi à quitter Dakar pour se réfugier à Saly, espérant ainsi échapper à la justice après l'arrestation initiale de 12 membres présumés du groupe, parmi lesquels figureraient Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé.



Grâce à l'utilisation de techniques d'investigation sophistiquées, les enquêteurs de Keur Massar ont pu localiser le fugitif sur la Petite-Côte avant de solliciter l'appui de leurs collègues de la Brigade de Recherches de Saly.



Interpellé hier samedi par les éléments de la Compagnie de Mbour, le suspect a été immédiatement pris en charge. Ce treizième membre présumé du réseau a été transféré sous bonne escorte vers Keur Massar pour la suite de la procédure judiciaire.