Réseau présumé d'homosexuels : fin de cavale pour un 13e suspect sur la Petite-Côte

La traque se poursuit après le démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels à Keur Massar. Un commerçant en fuite, localisé sur la Petite-Côte, a été interpellé ce samedi par la gendarmerie nationale.
Selon des informations exclusives obtenues par Seneweb, l'opération a permis l'arrestation d'un nouveau suspect, identifié sous le nom de I.M. Seck. Le commerçant avait réussi à quitter Dakar pour se réfugier à Saly, espérant ainsi échapper à la justice après l'arrestation initiale de 12 membres présumés du groupe, parmi lesquels figureraient Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé.
Grâce à l'utilisation de techniques d'investigation sophistiquées, les enquêteurs de Keur Massar ont pu localiser le fugitif sur la Petite-Côte avant de solliciter l'appui de leurs collègues de la Brigade de Recherches de Saly.
Interpellé hier samedi par les éléments de la Compagnie de Mbour, le suspect a été immédiatement pris en charge. Ce treizième membre présumé du réseau a été transféré sous bonne escorte vers Keur Massar pour la suite de la procédure judiciaire.
Selon des informations exclusives obtenues par Seneweb, l'opération a permis l'arrestation d'un nouveau suspect, identifié sous le nom de I.M. Seck. Le commerçant avait réussi à quitter Dakar pour se réfugier à Saly, espérant ainsi échapper à la justice après l'arrestation initiale de 12 membres présumés du groupe, parmi lesquels figureraient Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé.
Grâce à l'utilisation de techniques d'investigation sophistiquées, les enquêteurs de Keur Massar ont pu localiser le fugitif sur la Petite-Côte avant de solliciter l'appui de leurs collègues de la Brigade de Recherches de Saly.
Interpellé hier samedi par les éléments de la Compagnie de Mbour, le suspect a été immédiatement pris en charge. Ce treizième membre présumé du réseau a été transféré sous bonne escorte vers Keur Massar pour la suite de la procédure judiciaire.
Autres articles
-
Saraya : l'armée démantèle deux sites d'orpaillage clandestins et interpelle sept individus
-
Litige foncier à Tivaouane Peulh : les propriétaires de la cité des enseignants lancent un cri de détresse
-
Succession à l’ONU : Macky Sall, un profil de haut "volte-face" au mur des réalités politiques
-
Drame à Dabia : un homme âgé de 31 ans retrouvé pendu près du collège
-
Géopolitique de l’eau : Aminata Touré invite le monde à «s’inspirer» de la gestion du bassin du fleuve Sénégal