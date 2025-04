Déficit et surendettement du Sénégal : Ngouda Fall Kane tire la sonnette d’alarme et appelle à un plan de relance intérimaire

« Les Sénégalais ont besoin de manger, de soigner, de travailler, d’être sécuriser »

Ancien inspecteur général d’État (IGE) et ex-directeur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Ngouda Fall Kane, aujourd’hui président de l’ONG Alliance contre le crime organisé actif (ACCA), s’est exprimé dans L’Observateur sur les enjeux économiques et budgétaires du Sénégal. Il est notamment revenu sur le dernier rapport d’audit de la Cour des comptes 2019-2024, le déficit public et les risques liés à l’endettement.Selon lui, le travail de la Cour des comptes, fondé sur un audit contradictoire, marque une avancée notable.« Les autorités sénégalaises ont fait l'état des lieux et cet état des lieux a été confirmé par un audit contradictoire pour la Cour des comptes. Je crois qu'il faut saluer cette démarche-là. C'est une première au Sénégal et une première en Afrique. C'est extrêmement important. La démarche empruntée par la Cour des comptes est, à mon sens, une démarche pertinente parce qu'elle est contradictoire. Ils ne se sont pas contentés uniquement des éléments dénoncés, des informations fournies par l'État. Ils ont fait un audit contradictoire. L'État n'a pas fait d'audit. Il a fait la situation, l'état des lieux, l'état des finances publiques et ils ont trouvé des difficultés. Ils ont transmis à la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait un audit contradictoire et a confirmé », a déclaré l’ancien inspecteur général d’Etat.D’après lui, les constats tirés du rapport sont alarmants. « Des informations pertinentes ont été fournies dans le rapport, pertinentes, mais graves également, très graves qui, à mon avis, sont plus que graves, inquiétantes en termes de dérives. Sur, si vous voulez, le déficit budgétaire, de dérive sur l'endettement ».L’ancien patron de la CENTIF estime que la dette publique a atteint un niveau critique.« Même si on dit aujourd'hui que le Sénégal gagne sa solvabilité, je veux bien, mais un endettement, quand il est lourd, est un danger, 100% d'endettement, c'est-à-dire nous, tout ce que nous produisons, c'est en réalité pour payer la dette. Oui, 100% d'endettement, c'est très grave. Déjà, moi, j'ai eu à travailler sur un document qui m'avait été transmis quand j'étais inspecteur d'État. Une note que je devais faire pour le compte du vérificateur général. Dans cette note, moi, j'attirais l'attention ».Revenant sur une note qu’il avait rédigée lorsqu’il était encore inspecteur d’État, il rappelle avoir déjà mis en garde contre un dépassement du seuil de 60% de dette.« Il y a lieu de s'inquiéter et d'encadrer la dette, d'encadrer l'endettement. C'est important, mais aujourd'hui, à 100%, je dis que c'est très grave. C'est très grave, mais on ne va pas se mettre à se lamenter. Il faut qu'on prenne des dispositions », a-t-il alerté.Selon lui, il faut aujourd'hui un plan intérimaire de relance des finances publiques au Sénégal. « On ne peut pas prendre des mesures éparpillées. Il faut un plan de relance, comme l'a dit le Premier ministre. Il faut un plan pour, si vous voulez, corriger le déficit budgétaire en termes de niveau, mais également de financement. Il faut également une stratégie de désendettement, mais aussi d'endettement, parce qu'on ne peut pas ne pas s'endetter », a souligné l’ancien IGE.D’après Ngouda Fall Kane, il faut nécessairement s'endetter, mais il faut une stratégie d’endettement et une stratégie de désendettement. « Il faut qu'ils nous disent comment ils comptent faire dans un plan qui sera, si vous voulez, couplé au projet, ce qu'ils appellent le référentiel 2050. Il faut un plan intérimaire pour corriger et voir comment régler les problèmes des Sénégalais sur la base de toutes les difficultés qui sont issues de ce dérapage-là. Les Sénégalais, comme je l'ai dit, ont besoin de manger, de soigner, de travailler, d’être sécuriser », a confié le président de l’ONG ACCA.