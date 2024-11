Défilé au cœur de l'Arabie Saoudite (Riyad) : Une insulte aux valeurs islamiques

L'Arabie saoudite, sous l'impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, a entrepris depuis quelques années des réformes sociétales, visant à assouplir certaines restrictions imposées aux femmes et à diversifier son économie en l’ouvrant aux secteurs du divertissement. En effet, lors de la Saison de Riyad 2024, un événement a suscité une vive polémique. La Kaaba, site sacré d'une importance inestimable dans l’islam, a été utilisée comme toile de fond dans une mise en scène où des femmes légèrement vêtues défilaient autour.



Cet acte a été fermement dénoncé par de nombreux chefs religieux, qui estiment qu’il est indigne pour un État islamique abritant les deux lieux saints de l’islam de permettre de telles représentations. Parmi les voix les plus critiques, Oustaz Mahtar Sarr a exprimé son indignation lors de son émission ''Ahirou Zamân''.



Selon lui, ces actes jugés irrespectueux, perpétrés durant la Saison de Riyad, pourraient avoir des conséquences négatives sur la perception du pèlerinage par les fidèles musulmans. Oustaz Sarr appelle ainsi à une mobilisation de tous les chefs religieux, au Sénégal comme à travers le monde, pour dénoncer fermement de telles pratiques et préserver la sacralité des symboles de l’islam.