Émigration clandestine : une pirogue partie du Sénégal avec 61 migrants à bord a accosté sur l'île d'El Hierro

Une pirogue transportant 61 migrants clandestins a accosté, lundi 21 septembre 2026 sur l’île d’El Hierro, dans l’archipel espagnol des Canaries, au terme d'une traversée de sept jours en mer. L'embarcation avait pris le départ depuis les côtes sénégalaises avant d'entamer la route maritime atlantique.



Parmi les passagers secourus par les services espagnols figuraient 3 femmes et 12 mineurs. L'équipage regroupait des ressortissants de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, principalement originaires du Sénégal, de la Gambie, du Mali et de la Guinée-Conakry. À leur arrivée sur le sol espagnol, les 61 rescapés présentaient un état de santé jugé satisfaisant et ont été immédiatement pris en charge par les équipes de secours et les autorités locales d'El Hierro.