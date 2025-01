Démantèlement d’un réseau de vente illicite de produits fessiers : Alima "suppo" et six autres arrêtés par la police

Après des semaines d’enquête et d’alertes répétées, la police a finalement mis un terme lundi 27 janvier 2025 aux activités d’un réseau spécialisé dans la vente de produits cosmétiques illicites, communément appelés « boulettes ». Sept individus, dont Alima Sow, alias Alima Suppo, une influenceuse TikTok connue pour ses promesses de transformations corporelles spectaculaires, ont été interpellés lors d’une vaste opération menée par les forces de l’ordre.



En effet, depuis plusieurs mois, les appels à l’action se multipliaient sur les réseaux sociaux, tandis que la liste des victimes ne cessait de s’allonger. Les médecins, en première ligne, ont tiré la sonnette d’alarme face à des cas de plus en plus graves : infections généralisées, nécroses tissulaires, gangrènes fessières, et même des complications mortelles.



Un médecin spécialiste, a confié à L’Observateur qu’il reçoit de nombreux patients à cause de ces pratiques. « Nous recevons des femmes atteintes de gangrènes fessières qui nécessitent des interventions chirurgicales lourdes. Nous devons souvent extraire manuellement le pus et les tissus nécrosés. Ces patientes ressortent défigurées, ayant perdu jusqu’à 80 % de leur volume fessier », a-t-il indiqué.



Ces tragédies trouvent leur origine dans la quête effrénée d’une silhouette parfaite, alimentée par des influenceuses. Sur TikTok, Instagram et autres plateformes, les « boulettes » des suppositoires et pommades aux compositions mystérieuses sont devenues virales, promues par des femmes sans aucune formation médicale. Grâce à des vidéos soigneusement mises en scène et des témoignages souvent fabriqués, ces prétendues « expertes en beauté » ont su séduire des milliers de jeunes femmes en quête de transformations rapides.



L’enquête a débuté suite à un renseignement transmis au Commissariat central de Guédiawaye. Le 21 janvier 2025, des médecins pharmaciens, dont les Drs Aminata Diop, Yankoba Coly et Moussa Diallo, ont alerté le ministère de la Santé sur la dangerosité de ces produits. Armés de ces informations, les enquêteurs ont infiltré le réseau et identifié les principaux acteurs de ce trafic.



La première cible était Alima Sow, alias Alima Suppo, une influenceuse TikTok suivie par des milliers d’abonnés.



Une équipe mixte, composée de pharmaciens, d’agents de la brigade de recherches, des commissariats de Pikine et Thiaroye, ainsi que de la Sûreté urbaine de Guédiawaye, a mené une opération d’inspection au marché Zinc, épicentre présumé de cette activité.



Dans la boutique d’Alima, les enquêteurs ont découvert des pommades pour fesses vendues à 20 000 FCFA l’unité, ainsi que des sirops et des compléments alimentaires suspects. Des produits similaires ont également été saisis dans la boutique voisine de Habousse Ndiaye.



Au total, sept personnes ont été interpellées : Pape Ibrahima Gueye, Seynabou Gassama, Alima Sow, Binetou Diouf, Moussou Gassama, Maty Ndiaye et Habousse Ndiaye. Placées en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye, elles devraient être déférées aujourd’hui devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, indique le journal.