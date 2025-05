Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue à Dakar : la méthode des "pousse-pousse à café" mise à nu

Un important coup de filet antidrogue a été réalisé samedi au marché Castors à Dakar par les éléments de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Cette opération a permis de démanteler un réseau sophistiqué qui utilisait une méthode de camouflage pour le moins originale : des "pousse-pousse à café" servant de couverture pour écouler une drogue particulièrement dangereuse, le kush, surnommée "drogue du zombie" en raison de ses effets dévastateurs sur les consommateurs.



L'intervention des forces de l'ordre, qui n'a duré que trois heures, a donné des résultats impressionnants. Les saisies comprennent une importante quantité de substances illicites avec 61 képas de kush et 14 pierres de crack, mais aussi le matériel utilisé par le réseau : 7 pousse-pousse à café, une moto de marque TVS, ainsi qu'une somme de 33 000 FCFA en liquide. Les enquêteurs ont également mis la main sur 21 téléphones portables (dont 10 smartphones Android) qui servaient vraisemblablement à coordonner les activités du réseau.



Au total, ce sont Treize (13) individus de nationalité guinéenne, âgés de 19 à 37 ans, qui ont été interpellés lors de cette opération. Selon Libération, ces derniers jouaient différents rôles dans l'organisation, principalement comme gardiens et distributeurs de la drogue. Parmi les arrestations figure également un Sénégalais du nom de M. Diop, âgé de 41 ans, présenté comme le financier du réseau. Selon les informations recueillies, ce dernier aurait blanchi l'argent du trafic en investissant dans l'achat de terrains à Ladoum, une pratique courante dans ce type d'organisation criminelle.



La particularité de ce réseau résidait dans son mode opératoire. Les trafiquants avaient en effet mis au point un système ingénieux utilisant des pousse-pousse à café, véhicules pourtant banals dans le paysage dakarois, pour transporter et distribuer discrètement la drogue. Cette méthode démontre la capacité d'adaptation des réseaux criminels qui ne cessent d'inventer de nouvelles techniques pour échapper aux contrôles des forces de l'ordre.



Ce démantèlement intervient dans un contexte où la consommation de kush, cette drogue synthétique aux effets particulièrement destructeurs, prend des proportions inquiétantes au Sénégal, surtout parmi les jeunes populations. Les autorités espèrent que cette opération permettra de freiner significativement la diffusion de cette substance dangereuse dans les rues de Dakar. Cependant, les enquêteurs devront maintenant remonter toute la chaîne pour identifier les éventuels commanditaires et comprendre l'ampleur réelle de ce réseau criminel.