Université du Sénégal Oriental : les travaux exécutés à 50 %, livraison prévue en octobre 2026

Les travaux de construction de l’Université du Sénégal Oriental, à Tambacounda, ont atteint un taux d’exécution de 50 %, a annoncé le coordinateur du projet, Amadou Sékou Nimaga. Le chantier avance à un rythme soutenu avec pour objectif une livraison des infrastructures au plus tard en octobre 2026, conformément aux instructions du ministre de l’Enseignement supérieur.



Lancée pour combler un vide structurel dans l'offre universitaire de l’est du pays, cette infrastructure majeure est répartie sur 50 hectares, avec 27 bâtiments prévus. Trois zones structurent le projet : une zone pédagogique comprenant notamment le rectorat, une zone d’enseignement avec des amphithéâtres de 1.500 places et quatre UFR, et une zone sociale avec des résidences, un complexe sportif et des restaurants. « Tous les bâtiments sont sortis de terre et nous avons atteint 50 % de réalisation en gros œuvre », a précisé Amadou Sékou Nimaga.



Le délai contractuel initial prévoyait une livraison en 2027, mais à la suite d'une visite ministérielle en septembre 2024, les travaux ont été accélérés afin de permettre une première rentrée universitaire dès octobre 2026. « Depuis cet engagement, nous travaillons jour et nuit pour respecter cette échéance », a ajouté le coordinateur.



Le projet est aussi un levier d’emploi dans la région : plus de 850 emplois directs et 300 emplois indirects ont été créés, indique Aps. Trois équipes se relaient 24h/24 sur le chantier : une de jour, une de soir, et une de nuit. « Nous avons formé la main-d’œuvre locale pour répondre à nos exigences de qualité. Cela permettra un transfert durable de compétences », souligne M. Nimaga.



Le projet inclut également un important volet écologique : 30 % de la superficie du site est réservée à des aménagements paysagers. Les travaux de verdissement, incluant la plantation d’arbres et la création d’espaces verts, débuteront après la Tabaski, avec l’appui de l’hivernage.