Démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide : « les opérateurs ont fait faux bond » (Cheikh Tidiane Cissé)

La campagne de commercialisation de l’arachide a officiellement démarré ce jeudi 05 décembre 2024. Le prix planché est fixé à 305 F Cfa. Malgré cette hausse de 25 F Cfa sur le kilogramme par rapport à la précédente campagne, les opérateurs ont fait faux bond. « Aucun point, sur l’ensemble du territoire national, ne fonctionne », a révélé Cheikh Tidiane Cissé, président de l’association des producteurs du bassin arachidier qui constate un faux départ.



« En ce qui concerne les opérateurs, ils ont fait faux bond dans la mesure où présentement je ne connais aucun point qui fonctionne. Mais pour qu’un point fonctionne aussi, il y a des dispositions au préalable et il n’y n’a pas de bassine, ni de peseur, ni d’argent. Donc, tous ces problèmes réunis font qu’un point ne peut pas fonctionner », s’est désolé M. Cissé.



M. Cissé se dit inquiet. Car, à l’en croit, ce problème est noté sur tout le territoire national. « En les (opérateurs) entendant parler, je sais que l’argent est disponible. Même avec la disponibilité de l’argent, les paysans ne peuvent pas donner leurs graines et attendre entre 15 et 20 jours pour être payés », a-t-il souligné.



Pour Cheikh Tidiane Cissé, trouver régulièrement des fonds à donner aux paysans va poser des difficultés. « Quand il n’y a pas d’argent, les graines vont chuter et ce sera au détriment du monde rural », fait-il savoir au micro de la Rfm.



M.Cissé de conclure, même si l’Etat a fixé le prix du Kg à 305 F Cfa, il n’y a pas de graines qui coutent 305F Cfa ».