Donald Trump suspend ses surtaxes douanières pour 90 jours, reconnaissant qu’elles «effrayaient un peu»

03:47

L’Australie rejette l’appel de la Chine à s’unir dans le contexte de la guerre commerciale



L’Australie a rejeté l’appel de la Chine à faire cause commune en matière commerciale jeudi, alors que Pékin est en quête de partenaires pour tenter de contrer les droits de douane additionnels américains, portés à 125% contre Pékin.



L’ambassadeur de Chine en Australie Xiao Qian, a exhorté le pays et d’autres partenaires commerciaux à «répondre ensemble aux changements mondiaux», dans une tribune publiée par le quotidien Sydney Morning Herald. «Au vu des nouvelles circonstances, la Chine est prête à agir main dans la main avec l’Australie», a écrit Xiao.



Toutefois, le ministre australien de la Défense australien Richard Marles s’est empressé de jeter un froid sur l’idée d’une «cause commune» entre Canberra et Pékin. «Nous n’allons pas faire cause commune avec la Chine, ce n’est pas ce qui va arriver», a-t-il déclaré à la chaîne Nine News. «Je ne pense pas que nous tiendrons la main de la Chine.»