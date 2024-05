Démarrage des rotations du BRT : le lancement de la mise en service progressive prévue ce mercredi 15 mai 2024 (CETUD)

Ces derniers jours des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, indiquant que le BRT sera mis en service ce lundi 13 mai 2024 avec ses premiers clients à bord. Une information démentie par le Conseil exécutif des Transports urbains durables (CETUD).



Dans un communiqué en date de ce dimanche 12 mai parvenu à PressAfrik le CETUD, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité urbaine, « informe l’ensemble des usagers et futurs clients du BRT que Monsieur Malick NDIAYE, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA), procédera au lancement de la mise en service progressive du BRT le mercredi 15 mai 2024. »



Pour plus d’informations sur le BRT, le CETUD invite les usagers à consulter les canaux officiels de communication dont celui du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) Facebook/LinkedIn/X/Instagram.