Le ministre russe des Transports a été retrouvé mort après avoir été limogé

Le ministre russe des Transports a été retrouvé mort lundi, quelques heures après avoir été limogé par le président Vladimir Poutine, dans ce que les autorités ont qualifié de suicide apparent.



Ce renvoi survenait à la suite d'un week-end de chaos dans les transports, au cours duquel des centaines de vols ont été suspendus dans les aéroports en raison de la menace d'attaques de drones en provenance de Kyiv.



Le ministre des Transports Roman Starovoït, âgé de 53 ans, était à ce poste depuis mai 2024 et a été limogé par décret présidentiel plus tôt dans la journée, qui n'a pas donné de motif.



Lundi, en Ukraine, au moins 11 civils ont été tués et plus de 80 blessés, dont sept enfants, lors d'attaques russes au cours des dernières 24 heures, ont rapporté des responsables ukrainiens.



La Russie a tiré plus de 100 drones sur des zones civiles en Ukraine pendant la nuit, ont indiqué les autorités.

La Russie a récemment intensifié ses frappes aériennes sur des zones civiles après plus de trois ans de guerre. La semaine dernière, la Russie a lancé quelque 1270 drones, 39 missiles et près de 1000 puissantes bombes planantes sur l'Ukraine, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



L'armée russe, plus importante, s'efforce également de percer certains points le long de la ligne de front d'environ 1000 kilomètres, où les forces ukrainiennes sont fortement sollicitées.



La pression exercée pour contenir l'invasion russe, l'absence de progrès dans les négociations de paix directes et l'interruption, la semaine dernière, de certaines livraisons d'armes américaines promises ont contraint l'Ukraine à solliciter une aide militaire accrue de la part des États-Unis et de l'Europe.





M. Zelensky a rapporté samedi que l'Ukraine avait signé des accords avec des alliés européens et une importante entreprise de défense américaine pour accélérer la production de drones, garantissant ainsi à Kyiv des «centaines de milliers» de drones supplémentaires cette année.



«La défense aérienne est essentielle à la protection des vies», a écrit M. Zelensky sur Telegram, lundi.

Cela inclut le développement et la fabrication de drones intercepteurs capables d'arrêter les drones Shahed à longue portée russes, a-t-il ajouté.



L'utilisation massive de drones a également permis à l'Ukraine de compenser son manque de troupes sur la ligne de front.

Une personne a été tuée à Odessa, dans le sud du pays, une autre a été tuée et 71 de plus ont été blessées dans le nord-est de Kharkiv, et des débris de drones ont causé des dégâts dans deux quartiers de Kyiv, la capitale, lors d'attaques nocturnes, ont indiqué les autorités ukrainiennes.



Des drones russes à courte portée ont également tué deux personnes et en ont blessé deux autres dans la région de Soumy, dans le nord du pays, ont indiqué des responsables. Soumy est l'une des régions où la Russie concentre un nombre important de troupes.