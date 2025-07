Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite de travail aux États-Unis les 9 et 10 juillet

À l’invitation du Président Donald Trump, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite de travail aux États-Unis d’Amérique les 9 et 10 juillet 2025, informe un communiqué de la Présidence de la République.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un sommet organisé à Washington du 9 au 11 juillet, durant lequel Donald Trump recevra également les présidents du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Liberia, de la Mauritanie et du Sénégal.



Ce sommet, présenté comme la première initiative africaine de son second mandat, met l’accent sur les opportunités économiques pour les États-Unis en Afrique, notamment dans le secteur des minerais critiques, et sur les enjeux de sécurité régionale.