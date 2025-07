France : Fousseynou Cissé va être décoré pour avoir sauvé ses voisins d’un incendie

Un vrai héros. Fousseynou Cissé a secouru vendredi une famille de six personnes, deux adultes et quatre enfants, d’un incendie au 6e étage d’un immeuble à Paris. Il va prochainement être décoré pour acte de courage par le ministère de l’Intérieur.



Fousseynou Cissé, un habitant du 18ème arrondissement de Paris, a fait preuve d’un immense courage pour sauver ses voisins des flammes. Au sixième étage de son immeuble, l’appartement qui se situe à côté du sien a pris feu. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on le voit sortir de sa fenêtre et tenir en équilibre, au bord du vide, pour aider la famille à sortir du logement touché par l’incendie.



C’est ainsi qu’il a sauvé deux bébés, deux enfants, puis deux adultes. “Lorsque j’ai vu que mes voisins étaient bloqués et choqués, je n’ai pas hésité à sauter par la fenêtre et trouver une place pour placer mes pieds. J’ai tenu bon en écartant les pieds et faire passer les enfants. Quand tu réfléchis, tu ne calcules pas les risques. C’est après, en revoyant les images, que j’ai compris que je pouvais mourir et tomber du sixième étage”, explique-t-il à BFMTV.



“Ce sont surtout les bébés qui m’ont poussé à agir. [...] C’est une question de survie”, ajoute celui qui revenait du travail quand les faits ont eu lieu. Son geste va être décoré: Fousseynou Cissé va recevoir une médaille pour acte de courage et dévouement. Cette récompense est “destinée à marquer des actes de courage et de dévouement, à l’occasion, par exemple d’opérations de sauvetage”, a expliqué le ministère de l’Intérieur à franceinfo.