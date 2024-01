Dématérialisation des Formalités de Douane : "le recouvrement quotidien oscille entre 5 et 6 milliards FCFA", selon son directeur général

L'administration des Douanes a franchit une étape cruciale en abandonnant le support papier au profit de la dématérialisation intégrale (numérisation), avec l'introduction d'un système d'information rénové baptisé « Gaindé ». Cette transformation vise à instaurer davantage de célérité (Ndlr : rapidité de traitement) dans les formalités de dédouanement et à réduire les coûts associés.



Un atelier sur l’évaluation de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures Douanières et des formalités du commerce extérieur a été tenu ce mardi. Sous la présidence du Directeur général des Douanes, Mbaye Ndiaye cette rencontre avait pour but de faire l’état des lieux du processus de dématérialisation intégrale lancé le 1 er janvier 2024. Ce, afin de permettre d’identifier les difficultés et les avancées notées.



« Le processus de dématérialisation, éliminant entièrement le support papier, représente une réforme majeure. En plus de sécuriser le recouvrement des recettes douanières, cette initiative contribue significativement à l'amélioration du climat des affaires et permet d’accélérer les formalités », a souligné Mbaye Ndiaye,



Auparavant, les importateurs étaient contraints de passer par des Commissionnaires agréés en douane, impliquant des déplacements multiples pour obtenir diverses attestations, de compagnies d'assurance aux banques et jusqu'au ministère du commerce. La dématérialisation change la donne, permettant la collecte électronique des documents depuis le bureau, et leur intégration instantanée dans le système, éliminant ainsi la nécessité de déplacements physiques.



« Aujourd'hui, avec la démarche on peut tout simplement, à partir de son bureau, collecter de manière électronique l'ensemble de ces documents les rooter dans le système et avoir un traitement instantané de la déclaration, ce qui permet non seulement de supprimer les déplacements physiques, mais surtout d'augmenter la célérité et la rapidité des formalités », précisé le Directeur général des Douanes.



L'ensemble des acteurs, que ça soit les professionnels agréés douanes, les organisations professionnelles d'importateurs ont salué la mesure qui permet aujourd'hui de révolutionner les formalités de dédouanement.



Toutefois il y’a eu quelques problèmes. « Les difficultés étaient au départ de nombreuses quand même parce que sur certains aspects, la machine n'était pas au point. Il fallait des mises à jour sous d'autres aspects aussi, il y avait la résistance de certains acteurs qui avaient des difficultés à migrer, dans les nouvelles procédures. Je crois que la sensibilisation a permis de dépasser ces contraintes et aujourd'hui je crois que c'est les formalités qui sont bien maîtrisées et je vous assure que même au niveau des recouvrements des recettes, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique positive avec des recouvrements tournant entre 5 et 6 milliards par jour, ce qui atteste quand même de la qualité d'une nouvelle procédure », a déclaré le DG des Douanes.



Les douaniers, les commerçants et les transitaires ont saluée cette ce processus qu’ils considèrent comme « une pierre angulaire, capable de révolutionner durablement les formalités de dédouanement dans le contexte de la révolution numérique ».



D’après Mbaye Ndiaye, « les formalités sont désormais maîtrisées, et les chiffres de recouvrement quotidien, oscillant entre 5 et 6 milliards, attestent du succès et de la qualité de cette nouvelle procédure ».