Demi-finale Cup: Liverpool mène 0-3 à la mi-temps grâce à un doublé de Mané

Liverpool et Sadio Mané ont un pied et trois orteils en finale de la Cup en Angleterre. Dans la demi-finale qui les oppose à Manchester City ce samedi, les Reds mènent déjà 3-0 à la mi-temps. Ce grâce à un doublé de l’attaquant sénégalais et un autre but du défenseur Ibrahima Konaté.