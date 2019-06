Démission d'Aliou Sall à la tête de la CDC: la lettre publiée via Facebook supprimée

A peine publiée sur sa page Facebook, la lettre de démission de Aliou Sall à la tête de la Caisse de dépôt et de Consignation (CDC) a été supprimée. L’intégralité de la missive y était bel et bien. Mais pour le moment, on ignore les raisons de la suppression de la lettre et pourtant nos reporters à la mairie de Guediawaye ont transmis le même contenu.