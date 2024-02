Démission d'Amadou Ba : « aucune option n’est écartée », dixit Mamoudou Ibra Kane

La rumeur avait circulé dans bien des plateaux de télévision. Mais personne n’en avait la confirmation. Mamoudou Ibra Kane, journaliste politicien, sur les ondes de Rfi et proche du Premier ministre Amadou Ba, a donné davantage des détails sur l’entrevue entre Macky Sall et son Premier ministre. C'était juste avant l'adresse du président à la Nation portant sur le report de l'élection présidentielle. Contrairement, à ce qui a été dit dans la presse. Monsieur Kane ne confirme pas cette houleuse discussion entre « le Prince et son affidé ». « Je ne peux pas la qualifier de houleuse. Il y a eu une rencontre. Et le premier ministre Amadou Ba a clairement fait savoir qu’il était contre tout report de l’élection présidentielle. Une position républicaine qu’il faut saluer (…) Mais, il n’a pas été écouté », a confié Mamoudou Ibra Kane à Christophe Boisbouvier sur RFI.



Sur une éventuelle démission d’Amadou Ba, « aucune option n’est écarté », répond Mamoudou Ibra Kane. « Dans les prochains jours, on sera édifié sur la décision qu’il aura à prendre ou de la décision que Monsieur le Président de la République va prendre », a-t-il conclu.