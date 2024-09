Démissions notées à Taxawu Sénégal : Ousmane Kane fait des révélations

« 98 personnes voulaient démissionner de Taxawu Sénégal mais au moment des signatures, 26 ont signé» a informé Ousmane Kane ex -membre de la cellule des cadres de Taxawu Sénégal.



Invité de l’émission MidiKeng sur PressAfrik TV, Ousmane Kane ex- membre de la cellules des cadres de Taxawu Sénégal s’est prononcé sur la démission de ses camarades au sein de cette plateforme. M. Kane de déplorer l’attitude des dirigeants de la plateforme et d’annoncer la création d’une structure politique.



« On est resté sur la même ligne de conduite. On s’est battu pour la rupture. Et le Sénégal commence à vivre cette rupture. « On peut pas cheminer avec des gens qui nous ont combattu pendant 12 ans et qui nous ont fait du mal. Même avant de prendre une décision, il faut dialoguer d’abord » s’est indigné M. Kane sur le plateau de PressAfrik.



D’après Ousmane Kane, déjà en avril, Taxawu Sénégal a mis en place des Termes de référence ( TDR) pour pouvoir faire l’évaluation des élections.

Ce que l’ancien cadre de la plateforme Taxawu Sénégal regrette c’est qu’ « ils n’ont pas reçu des informations à propos de ces évaluations ».



« Quand on attendait les rapports d’évaluation des communes pour les départements c’est en ce moment là, on ne s’entendait plus. Moi j’appartiens à une commune. Et la nôtre n’a pas fait d’évaluation » a-t-il ajouté.



A en croire, il y a eu des manquements dans le processus électoral avant les élections, pendant les élections et après les élections aussi. Et on a eu des problèmes d’organisation.



« Ceux qui voulaient faire partie des cadres étaient au nombre de 300. Ceux qui ont été validés dans la cellule sont autour de 120 » a expliqué M. Kane.



Selon lui, 98 personnes voulaient démissionner. Mais, dit-il, au moment des signatures 26 ont signé. « Ces 26 partagent les mêmes convictions et les mêmes valeurs » a-t-il fait savoir.



Il a déclaré qu’il y a des personnes qui ne voulaient pas s’assumer dans la cellule des cadres démissionnaires. C’est pourquoi, dit-il, 3 d’entre eux ont retiré leurs signatures.



M. Kane a tenu à préciser qu’ils ne sont pas de l’opposition. Leur objectif c’est de créer un nouveau parti politique.



« Les sénégalais ont des besoins, des préoccupations. Nous allons aider la mouvance actuelle à réussir. Nous allons faire de notre mieux pour que cette 3ème alternance soit une réussite pour le profit des Sénégalais parce qu’on partage les mêmes objectifs » a laissé entendre l’ex cadre de la plateforme Taxawu Sénégal.



Pour rappel, 26 membres de la cellule des cadres de la plateforme Taxawu Sénégal avaient annoncé leur démission via un communiqué le 28 août dernier. Khalifa Sall et Cie pour faire part de leur refus d’adhérer aux nouvelles orientations de leur plateforme.