Départ de Macky Sall du pouvoir : vers la mise en place du front « FIPPU »

Les organisations contre le maintien de Macky au pouvoir après le 2 avril ont décidé de faire une jonction de forces. Il nous revient que les plateformes existantes déjà comme FC25, Aar Sunu élection, le F24, FDD vont fusionner leurs forces dans un front de résistance dénommé « FIPPU » pour le départ de Macky du pouvoir. Certains affirment que ce front de résistance est déjà né.



Rappelons qu’après le report de l'élection, qui devait se tenir dimanche 25 février sine die, le président Macky Sall a convié l’opposition et la société civile a un dialogue afin de trouver une nouvelle date. L’opposition notamment la majorité des candidats (17 sur 19) et de nombreuses organisations de la société civile avaient décidé de boycotter ce dialogue national. Seuls deux parmi les candidats officiellement retenus étaient présents. A l’issue du Dialogue les participants ont proposé que la présidentielle ait lieu début juin, et que le président sortant reste au pouvoir jusqu’à sa tenue.