Département de Vélingara : pas de consensus lors des investitures des candidats pour les législatives 2024

Le Comité d'investiture départemental de Vélingara (sud) informe avoir auditionné les 15 candidats à la candidature ayant fourni, a minima, une des pièces requises et dont le militantisme actif est prouvé. Malheureusement, un consensus n'a pas été trouvé avec les 15 candidats pour proposition deux candidatures.



Dans un document en date du 23 septembre, le Comité d'investiture départemental de Vélingara précise qu'il est "chargé notamment de la réception des candidatures, de l'étude de la conformité des candidatures aux critères légaux et politiques fixés dans la lettre circulaire du Secrétariat général du parti, de la recherche de consensus entre candidats et de l'établissement d'un procès-verbal d'investiture".



Il informe qu'"à la fin des auditions individuelles, lundi 23 septembre 2024, le Comité s'est réuni en ligne avec les 15 candidats de 17h 40 à 00h 50 afin de trouver un consensus. En dépit des démarches entreprises par le Comité d'investiture, le consensus nécessaire à la proposition de deux candidatures n'a pas été obtenu".



Par conséquent, annonce-t-il, il "va restituer ses travaux à l'Assemblée générale des points focaux communaux et envoyer un procès- verbal au Secrétariat général du Parti".



Pour la suite, renseigne le Comité, "les candidats à la candidature qui le souhaitent, peuvent adresser des recours hiérarchiques au Secrétariat général du Parti".