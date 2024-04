Dépigmentation (xéssal) : Dr Fatoumata Ly révèle un taux de mortalité alarmant

« Il y a une mortalité de près de 100% depuis décembre. » Une affirmation de Dr Fatoumata Ly qui laisse sans voix, révélant une réalité impitoyable quant aux effets dévastateurs de la dépigmentation. Les chiffres sont terrifiants : « Tous les patients souffrant de cancers cutanés dus à la dépigmentation et admis dans les structures hospitalières depuis décembre sont décédés. »



Ces révélations déconcertantes jettent une lumière crue sur les dangers insidieux de la dépigmentation cosmétique, une pratique qui, malgré les avertissements répétés des professionnels de santé, continue de gagner en popularité dans de nombreuses communautés.



Dr Ly, forte de son expérience clinique, a mis en garde depuis longtemps contre les risques potentiels associés à cette pratique. « J’ai alerté sur les risques de cancers cutanés associés à la dépigmentation cosmétique volontaire, en plus des complications classiques que l’on connaissait depuis longtemps », a-t-elle souligné dans les colonnes de L'Observateur.



Les complications classiques de la dépigmentation, telles que l'hyperpigmentation, l'atrophie cutanée et les infections, sont depuis longtemps documentées. Cependant, l'émergence de cancers cutanés liés à la dépigmentation met en évidence un nouveau niveau de dangerosité, incitant à une réévaluation urgente de la perception sociale de la beauté.