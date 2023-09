Déplacement de Macky à New York: ça tourne au fiasco, la députée Coura Macky malmenée

Entre le Président Macky Sall et la diaspora sénégalaise, le courant ne passe plus. Pour preuve, ces déplacements à l'étranger sont pour la plupart soldés à un désamour total. Un fort rassemblement des militants et sympathisants du parti Pastef envahissent les lieux où est attendus le chef de l'Etat.En effet, dimanche devant l'hôtel où séjourne Macky Sall, pour participer à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, des Sénégalais ont fait une projection dans la rue, des images des personnes tuées lors des manifestations meurtrières en date des 1er et 2 juin 2023. L'on nous signale que le Président Macky Sall a dû changer d'hôtel comme ce fut le cas lors d'un déplacement à Londres au mois du mai. La députée de la mouvance présidentielle Coura Macky moins chanceuse a été malmenée, huée et traitée de tous les noms d'oiseaux. Dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on l'a voit ses trempée à cause de l'eau déversée sur elle.