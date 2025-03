Dépôt des dossiers de candidatures : la CENA recommande à la DGE de mettre en place une plateforme sécurisée

Dans son rapport sur les dernières législatives, rendu public vendredi, la Commission électorale nationale autonome (CENA) invite la Direction générale des élections (DGE) à procéder à la dématérialisation du dépôt des dossiers de candidatures au moyen d’une plateforme sécurisée et dans les délais légaux.



Selon la CENA, cela permettrait de gagner en efficacité et en transparence dans l’examen de la recevabilité des candidatures, « les dossiers physiques seront ensuite déposés dans l’ordre du tirage au sort suivant un chronogramme défini et en multipliant les guichets”, suggère l’organe chargé du contrôle et de la supervision du processus électoral ».