Ndiaga Sylla salue la création d’une Cour constitutionnelle et appelle à la fin de la déchéance électorale automatique

L’expert électoral Ndiaga Sylla a salué la création d’une Cour constitutionnelle, qu’il considère comme est une « garantie pour le respect des droits de l'homme tout comme la constitutionnalisation de la commission électorale renforce son autonomie ».



Dans un message publié sur Facebook, Ndiaga Sylla salue ces avancées, mais appelle à aller plus loin. Il plaide pour la suppression des dispositions du code électoral instaurant la déchéance électorale automatique, qui a, selon lui, injustement frappé des figures politiques telles que Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, et potentiellement Barthélémy Dias.



« La déchéance électorale automatique dont ont été victimes des acteurs politiques (Karim M. Wade, Khalifa A. Sall, Ousmane Sonko et probablement Barthélémy Dias) devrait être supprimée en application des standards internationaux », a-t-il souligné.



Pour l’expert électoral, la « rupture, c'est aussi l'approfondissement de la démocratie et le respect des droits humains en dehors de tout calcul politique».