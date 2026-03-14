Afrique du Sud: l’ANC, les élections et l’ombre de l’influence russe

La convention électorale de l’African National Congress (ANC, le Congrès national africain) n’aura lieu qu’en décembre 2027, mais la presse sud-africaine s’interroge déjà sur l’identité du futur patron de l’ancien mouvement de libération, dont les dirigeants semblent bien en peine de se comparer à leurs devanciers, la génération Nelson Mandela-Oliver Tambo-Walter Sisulu.



La personnalité choisie remplacera Cyril Ramaphosa, actuel président de l'Afrique du Sud, à la tête de l'ANC, avec de bonnes chances de prendre celle du pays lors du prochain scrutin national de mai 2029. À moins que l’effritement constant des scores de ce parti n’amène à une alternance historique.



Si l’irruption dans la course de l’homme d’affaires et patron du football africain Patrice Motsepe demeure hypothétique, le match se jouera entre apparatchiks passés par toutes les strates du Congrès national africain.



Les deux noms qui reviennent avec le plus d’insistance sont celui de l’actuel vice-président, Paul Mashatile, et celui du Secrétaire général du parti, Fikile Mbalula.



Un de ces ambitieux pourrait-il bénéficier d’un coup de pouce extérieur pour sa campagne ? Selon des documents internes à la « compagnie », cette agence informationnelle russe ayant pris la suite d’Africa politology - ancienne entité du groupe Wagner - Fikile Mbalula a créé une relation avec cette ramification du SVR, les services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie. Son nom revient régulièrement parmi les plus de 1 400 pages* couvrant une période allant de fin-2023 à novembre 2024, et complétées par des investigations et des documents postérieurs parvenus au consortium.Certains documents, partagés par l’hebdomadaire sud-africain The Continent à un consortium de journalistes dont Forbidden stories, auquel RFI a été associé, attestent de plusieurs rendez-vous entre des « experts » russes et le Secrétaire général de l’ANC et son entourage, ainsi que de l’implication d’Africa politology - ses membres appelle l’organisation la « compagnie » - dans les dernières campagnes électorales.



Chambres payées par Prigojine et bouteilles de whisky à 294 dollars pour Noël

La lecture de cette « fuite » indique que, du point de vue russe, c’est Fikile Mbalula qui, en visite à Moscou en septembre 2018, a demandé un soutien en vue des élections générales de l’année suivante. Objectif : contrer la montée en puissance de l’opposition et sauver au parlement la majorité absolue d’un parti alors confronté à la stagnation de l’économie sud-africaine et à une multitude d’affaires de corruption.



Selon une copie de la réservation d’hôtel obtenue par le media russe en exil Dossier centre, les chambres de Fikile Mbalula et de son conseiller Bongani Mbindwane ont été payées par des employés d’Evgueni Prigojine.



Les « spécialistes » russes se sont ensuite rendus dans les neuf provinces du pays, ont mené des études, des analyses, ont fait des recommandations sur la stratégie de campagne, écrivent-ils dans leurs rapports, se félicitent de leur action : l’ANC a obtenu 57,74% des suffrages. La Russie conserve ainsi un allié au pouvoir à Pretoria, au nom du « bon vieux temps » de l’URSS.



Cyril Ramaphosa se montrera très prudent vis-à-vis de Moscou au moment de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, une position qu’il tient jusqu’à aujourd’hui, au grand dam des défenseurs des droits humains dans son pays.



Autre rencontre, cette fois décrite avec précision dans un document consulté par Forbidden stories, le 23 décembre 2024, dans le salon privé du restaurant de l’hôtel African Pride à Johannesburg. D’un côté, un agent d’influence russe, code « 9477 », et son traducteur « Dima ». De l’autre, Fikile Mbalula et son conseiller Bongani Mbindwane, dit « Bongs ». Selon les documents obtenus par le consortium, l’agent russe rend compte des « résultats de la mission pour 2024 ». Fikile Mbalula remercie les Russes « pour leur assistance avant les élections », et « déclare qu’il aimerait que la mission continue à aider le parti », à l’approche des élections municipales de 2026 et jusqu’aux prochaines échéances nationales en 2029. Il voudrait aussi « 300 000 dollars pour financer l’organisation du Congrès » de la formation. L’entrevue se conclut sur la remise de « cadeaux de Noël » aux deux Sud-Africains : trois bouteilles de whisky à 294 dollars l’unité, selon un tableau de dépenses consulté par Fobidden stories.



Cinq mois plus tôt, le 29 mai, l’ANC avait pourtant perdu la majorité absolue, avec 40,13% des voix, une première depuis les premières élections libres 30 ans plus tôt. Mais du point de vue russe, cette performance est jugée positivement, les consultants estimant avoir limité la casse et que leurs interlocuteurs à l’ANC ont été « impressionnés » par leur travail.