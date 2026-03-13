Régularisation des enseignants : La Coalition Diomaye Président salue un acte de dignité historique

La Coalition Diomaye Président a exprimé ce vendredi 13 mars 2026 sa profonde satisfaction suite à la mise en œuvre effective de la régularisation des enseignants décisionnaires. Cette étape majeure se matérialise par la publication officielle de la nomenclature des pièces nécessaires à leur reclassement administratif, en application directe des décrets numéro 2026-65 et numéro 2026-66 signés le 27 janvier 2026 par le Chef de l'État. Pour la coalition au pouvoir, cet acte de haute portée constitue une avancée décisive dans la refondation du système éducatif sénégalais et témoigne d'une volonté politique forte de valoriser les acteurs essentiels de l'école publique.



Par cette décision qualifiée d'historique, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concrétise l’un de ses engagements de campagne les plus emblématiques pris devant le peuple sénégalais. La coalition souligne que cette mesure dépasse la simple procédure administrative pour devenir un véritable acte de dignité rendu aux formateurs de la jeunesse nationale. Elle y voit également un signal puissant envoyé pour garantir la stabilité durable du climat social dans le secteur de l'éducation, plaçant ainsi l'humain au centre des priorités du développement national.



Le Pôle Communication de la coalition a adressé ses vives félicitations au Président de la République ainsi qu'à l'ensemble du Gouvernement, avec une mention particulière pour le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Éducation nationale pour la conduite de ce dossier. Réitérant son soutien total à la vision présidentielle de progrès et de transparence, la Coalition Diomaye Président invite désormais l'ensemble du corps enseignant à se saisir de cette opportunité de reclassement. Ce processus est présenté comme un levier pour consolider l'excellence de l'école sénégalaise et marquer la sérénité du pays sur le chemin du renouveau et des réformes structurelles.