Dernier classement FIFA : le Sénégal conserve sa 2ème deuxième place en Afrique et perd une place au niveau mondial

La bande à Sadio Mané reste deuxième en Afrique, mais descend encore d’un rang au niveau mondial, en se positionnant à la 19e place, dans le dernier classement de la FIFA publié, jeudi.



Lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde, notre pays a fait match nul (1-1) avec la République démocratique du Congo (RDC), 2026, le 6 juin dernier à Dakar. Les Lions du Sénégal ont battu, 1-0, les Mauritaniens, lors de la 4e journée jouée trois jours plus tard, à Nouakchott.



Le Sénégal devance toujours l’Egypte et la Côte d’Ivoire qui sont troisième et quatrième en Afrique. Les Egyptiens gardent leur 36e place mondiale tandis que les Ivoiriens ont perdu une place, passant du 37e au 38e rang.



Les Lions de l’Atlas occupent toujours la première place du classement africain, mais perdent aussi leur 12e rang mondial pour descendre à la 14e position.



Le classement mondial est toujours dominé par l’Argentine (vainqueur de la Copa America 2024) et la France, qui sont respectivement première et deuxième.

L’Espagne récemment vainqueur du Championnat d’Europe de football 2024 a repris la troisième place du classement à la Belgique, actuellement sixième.

L’Angleterre finaliste de l’Euro 2024 quatrième, a gagné une place.

Le prochain classement de la FIFA est prévu le 19 septembre 2024.