Dernier rapport ANSD: un déficit commercial qui se creuse malgré une hausse des exportations

Une hausse de 1,2 % des exportations

Les exportations sénégalaises se portent mieux ! Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), elles ont enregistré une hausse de 13,2 % en juin en atteignant une valeur financière de 156,4 milliards de francs Cfa,contre 138,1 milliards de francs, le mois précèdent. À en croire l'agence, ce sont les exportations de conserves de poisson, d'une valeur de 4,4 milliards de F Cfa contre 0,8 milliard de franc Cfa au mois précèdent, de bouillons (+32,8 %), de poissons frais de mer (+26,5 %) et d'or non-monétaire (+15,1 %), qui sont la principale cause de cette hausse. Et de noter que les exportations des titanes (-90,5 %) et d'arachides non grillées (-61,4 %) ont connu une baisse sensible, qui a amoindri la hausse globale des exportations.



Une concentration de 1,1 % en une année

En outre, sur une échelle plus large, l'Ansd note que le cumul de la valeur financière des exportations s'est établi en juin à 1021, 7 milliards de F Cfa pour la période correspondante en 2019, soit une contraction de 1,1 %. Le rapport indique également que les principaux produits exportés en juin ont été l'or non-monétaire (28,5 % milliards de FCfa), les poissons frais de mer (22,9 milliards de F Cfa), l'acide phosphorique (12,9 milliards de F Cfa), les bouillons (7,8 milliards de F Cfa) et le ciment(5,6 milliards de F Cfa). Les principaux clients du Sénégal ont été la Suisse (11,4 %), le Mali (11,3 %), l'Inde (9,1 %), la Côte d'Ivoire (8,1 %)et l'Australie(7,0 %),fait-on savoir de même source .



Le déficit commercial se creuse ...

Malgré ce bond des exportations, la balance commerciale du Sénégal continue de plonger. Selon l'Ansd, le solde commercial s'est établi à -174,5 milliards de F Cfa au mois de juin 2020, contre -126,0 milliards de F Cfa au mois précédent, soit un déficit commercial de 48,5 milliards de F Cfa. Ce déficit est la conséquence directe de la détérioration du solde commercial du Sénégal vis-à-vis du Nigeria (29,3 milliards F Cfa en juin ,contre +0,2 milliard en mai ), de l'Inde (-4 milliards de Francs en juin contre un solde positif de 1,6 milliard en mai) et la chine (-27,3 milliards en juin, contre -8,9 milliards en mai). Cette chute de la balance commerciale a été atténuée par la réduction de plus de la moitié du déficit vis-à-vis de la Russie (-7 milliards de F Cfa en juin,contre -16, 9 milliards de francs en mai).



L'AS