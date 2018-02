Dernière minute - Bamba Fall prêt à rejoindre Macky Sall

L'un des plus grands soutiens de Khalifa Sall vient de faire un très grand pas vers le Macky. Le maire de la Médina Bamba Fall, qui a été très touché par la forte délégation, dirigée par le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne, envoyée chez lui par le président de la République pour lui présenter des condoléances, s'est dit prêt à rejoindre la camp présidentiel pour travailler.

"Je suis socialiste et je mourrai socialiste. Mais, alors mes camarades de parti et mes collègues de la coalition (Manko Taxawou Sall) ne sont même pas venus me présenter leurs condoléances, un autre individu d'un autre parti est venu partager l'épreuve du deuil avec moi. Je dis que je ne traiterai pas ce dernier de la même manière que les premiers que j'ai cités", a-t-il commencé par dire pour faire référence au geste du chef de l'Etat à son endroit.



Bamba Fall de poursuivre : "Ce qui me touche le plus dans le geste [du Président Macky Sall] c'est le fait que d'autres plus habilités à le faire n'ont pas fait signe de vie. Et le Président Macky Sall, malgré toutes les piques je lui lance sur le terrain politique, a quand même tenu à compatir à ma douleur. C'est un geste que j'apprécie beaucoup. Il faut rendre le bienfait par un bienfait", a-t-il affirmé



Le maire de la Médina s'est dit prêt à renvoyer l'ascenseur au Président Macky Sall, puisque, "de manière claire, je n'appartiens à personne et je n’ai pas de leader en politique. Je suis un électron libre. Je ne dois pas le plus petit franc à autrui", a-t-il dit.



Bamba Fall a perdu son oncle ce jeudi.