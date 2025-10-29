Dernière minute : Maïmouna Ndour Faye arrêtée par la Brigade de Ouakam

La journaliste et directrice de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, a été arrêtée ce jeudi par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Ouakam, selon les informations de Mamadou Awa Ndiaye. Cette interpellation intervient peu après l’irruption des gendarmes dans les locaux de la chaîne, qui avait entraîné l’interruption de l’émission “L’invité de MNF” avec Madiambal Diagne.
Les circonstances exactes de son arrestation n’ont pas encore été précisées, mais elle serait liée à la diffusion annoncée de l’entretien.
