Dialogue social et pouvoir d’achat au cœur d’une audience entre le Président Diomaye Faye et Elimane Diouf de la CSA

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a reçu ce jeudi en audience Elimane Diouf, Secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA).



D’après la Présidence du Sénégal, cette rencontre a permis un échange approfondi sur la situation socio-économique nationale ainsi que sur les enjeux liés au pacte de stabilité sociale, pilier essentiel de la cohésion nationale et du développement durable.



À l’issue de l’audience, le Secrétaire général de la CSA a salué les efforts engagés par l’État pour l’amélioration du pouvoir d’achat des populations. « Les discussions ont également porté sur des secteurs clés touchant directement la vie des Sénégalais, notamment l’éducation, l’enseignement supérieur, la santé, l’énergie, les transports et le système de retraite », précise la même source.



À travers ce dialogue franc et constructif, le chef de l’État réaffirme son attachement à une gouvernance fondée sur l’écoute, la concertation et la recherche de solutions durables au service de la justice sociale et du progrès économique, souligne la Présidence.