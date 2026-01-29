Fatick : 54 kg de chanvre indien saisis en pleine forêt, deux convoyeurs arrêtés

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick, relevant de l’CORTIS, a procédé, le 27 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus en possession de 3 colis de 18kg de chanvre indien chacun, accusant un poids total de 54kg, rapporte la Police nationale.



Grâce à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant des individus suspects s’enfonçant dans une zone forestière, une surveillance discrète a été mise en place. L'intervention a permis de surprendre trois individus en possession de trois colis contenant chacun 18 kg de chanvre indien, pour un poids total de 54 kg.



Lors de l’assaut, les suspects ont tenté de s'opposer aux forces de l'ordre en faisant usage de machettes pour couvrir leur fuite. Malgré cette résistance, la détermination des agents a permis de maîtriser deux individus, le troisième ayant réussi à s'échapper. Les suspects ont avoué avoir été recrutés pour convoyer la drogue depuis Bakanding (Gambie) contre une rémunération de 100 000 FCFA.



La drogue et les armes blanches ont été placées sous scellés. L'enquête se poursuit pour identifier les commanditaires de ce réseau transfrontalier.