Dernière minute - Pape Diop annonce sa candidature à la Présidentielle 2019

L’ancien président de l’Assemblée nationale et du Sénat, Pape Diop déclare sa candidature à l'élection présidentielle 2019. Il l’a encore réitéré ce mardi aux Etats-Unis où il se trouve. En effet, dans un entretien accordé à la radio en ligne du pays de l’Oncle Sam, gérée par des émigrés, Pape DIOP a expliqué pourquoi il veut succéder à Macky Sall.



Exploité par le site Walfnet, le président de la Convergence démocratique Bok Gis-Gis, estime que le Sénégal traverse en ce moment des difficultés, par la faute de Macky Sall, a besoin d’un homme qui rassure. Quelqu’un, ajoute-t-il, qui doit le remettre sur les rails. « Le Sénégal a besoin d’un homme qui n’ambitionne que d’entrer dans l’histoire… », déclare Pape Diop, qui pense être l’homme politique qui correspond le mieux à ce profil. « Je ne vois pas dans la classe politique quelqu’un de consensuel en mesure de rassembler tous les partis politiques ; qui s’entend avec tous les foyers religieux ».



"C’est pourquoi je me présente pour faire un mandat de cinq ans et ensuite organiser des élections transparentes », déclare Pape Diop". Poursuivant, il énumère tous les postes de responsabilité qu’il a eu à occuper. « Depuis 1993, d’une manière interrompue, j’ai été régulièrement élu (…) Tout ce qui me reste c’est entrer dans l’histoire », martèle-t-il.