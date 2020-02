Dernière minute: le maître coranique "pédophile" et Olivier B. Sylvain, placés sous mandat de dépôt

L'information vient de tomber. Mouhammed Abibou Guèye, le « maître coranique » de Ouakam et Olivier B. Sylvain, le responsable de la cellule performance de l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur, sont envoyés en prison. Les deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss.



Le premier est poursuivi pour abus sexuel sur ses élèves talibés. Quant au second, il est accusé d'abus sexuels sur sept (7) joueurs mineurs de 13 à 15 ans.



Nous y reviendrons.