Des agents du CNCR, de l'Asprodeb et leurs partenaires désormais mieux formés en gestion de projet

Du 21 au 23 janvier, une vingtaine d’agents techniques du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), de l’Asprodeb, ainsi que de leurs organisations affiliées, ont participé à une formation à Thiès visant à renforcer leurs compétences en pilotage de projets de développement. L’information a été partagée par le CNCR sur sa page Facebook.



Parmi les modules abordés figuraient également des notions clés de management d’équipe, indispensables pour maintenir une dynamique collective et atteindre des résultats alignés sur les objectifs fixés.



Organisée dans le cadre du Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Aviculture Familiale Rurale (P3AFR), cette initiative vise à doter les agents techniques d’outils pratiques et de compétences en gestion de projet, particulièrement dans le secteur agricole et plus spécifiquement dans l’aviculture.



Ce renforcement des capacités devrait non seulement permettre une gestion plus efficace des projets, mais également contribuer au développement durable des activités avicoles en milieu rural, en favorisant des pratiques innovantes et adaptées aux besoins des populations bénéficiaires.