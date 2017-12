Des alliances politiques contre nature : Tanor Dieng travaille pour Macky Sall contre le parti socialiste

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Au vu des actes cumulés posés par l’ancienprésidentM. Abdou Diouf et le Secrétaire Général du parti socialiste M. OusmaneTanor DIENG, ne peut-on pas dire sans risque de setromper que, eux deux ont trahi la mémoire de l’ancien président de la république feuLéopold Sédar SENGHOR. Mais M. TanorDIENG, beaucoup plus que M. Abdou DIOUF.



Devenu président de la république à la faveur de l’article 35 de l’ancienne constitution du Sénégal, élu et réélu trois fois de suite : en 1983, 1988 et 1993.L’ancien président de la république M. Abdou DIOUF a raté dramatiquement le tournant politique à lui décisif lors du congrès sans débatdu parti socialiste, tenu le samedi 16 mars 1996.



Après avoir perdu le pouvoir de façon démocratique suite à la présidentielle du dimanche 19 mars 2000, le parti socialiste a éclaté en plusieurs entités politiques avec lesdéparts de M.Souty TOURE, deM. Robert SAGNA, deM. Mamadou DIOP et de M. Abdoulaye Maktar DIOP etc.



Au lendemain de son accession à la magistrature suprême,après avoir mis fin démocratiquement à 40 ans de règnedu parti socialiste, l’ancien Président Me Abdoulaye WADE avait exprimé orbi et urbi son intention de voir les libéraux rester au pouvoir durant les 50 ans à venir.



Saigné par le départ regrettable de certains mastodontes politiques, le parti socialiste a fait douze ans de traversée de désert.Ce qui correspond à la durée des deux mandatsde l’ancien président de la république Me Abdoulaye WADE. Que d’aria ! Le Parti socialiste ne parvient toujourspas àse remettre de sa défaite historique de 2000.



Pour rappel, membre fondateur du Cadre Permanent de Concertation(CPC) du Front Front SiggilSenegaal (FSS)», de « Benno SiggilSenegaal » et acteur principal des assises nationales, le Parti socialiste de M. Ousmane Tanor DIENG est devenu un subordonné de « Benno Bokk Yakaar » notamment de l’APR Yakaar du président Macky SALL. Plombé par les mauvaises décisions de Tanor DIENG le parti socialistea du mal à prendre l’envol pour atteindre les cimes de la victoire en signant son retour à la magistrature suprême.



Ledéroulé du simulacre de congrès organisé les 5 et 6 juin 2014 a foulé du pied le désir légitime des militants de renouveler le parti en s’adaptant au nouveau contexte et en relevant les défis de l’heure en pleine conscience des enjeux identifiés.Malheureusement, M. Ousmane Tanor DIENG l’éternel perdant et sa cohorte inconditionnelle ont choisi l’immobilisme et la subordination au détriment de la modernité et de la liberté à portée de main.



Par ailleurs, aux municipales de Mars 2009, le camarade M. Khalifa Ababacar SALL apris le risque en cette période, de montrer la voie à suivre en étant la tête de liste majoritaire de la coalition « Benno SiggilSenegaal » municipales qu’il a remporté haut la main en devenant maire de la ville de Dakar. Cependant, il est important de souligner que malgré qu’il soit le tombeur de Pape DIOP maire de Dakar sortant du Parti Démocratique Sénégalais, M. Khalifa Ababacar SALL a travaillé enparfaite intelligence avec l’ancien président Me Abdoulaye WADE durant ses deux mandats à la tête de la magistrature suprême.



Entre les deux tours lors de la présidentielle de 2012, le parti socialiste a soutenu sans condition l’APR Yakaar, le parti du président Macky SALL et « Benno Bokk Yakaar » une coalition de coalitions dont il est devenu membre à part entière.



En ce qui concerne spécifiquementM. Khalifa Ababacar SALL avant la présidentielle de 2012, il était déjà maire de Dakar suite aux municipales de 2009. Epris de justice, en tant que maire ilavait soutenu l’ancien Président de l’Assemblée Nationale déchu M. Macky SALL victime d’un coup de force et d’une injustice qui a indigné tout le monde.Aussi, en dehors de lui, il a aidé ses quelques compagnons de route qui traversaient le désert de l’opposant et dans le besoin parmi lesquels, on peut citer M.Moustapha DIAKHATE ancien président du groupe parlementaire« Benno Bokk Yakaar », M. Mbaye NDIAYE,M. Benoit SAMBOU et le fameuxnain qui se croit sorti des cuisses de JupiterM. Abdou MBOW etc.



Bis repetita ! Après les municipales de 2014, M. Khalifa Ababacar SALL à la tête de la coalition« Taxawu NDakarou » a battu à plate couture lors des municipales de 2014, l’ancienne première ministre du Sénégal Mimi TOURE malgré tous les moyens mis à sa disposition par le président Macky SALL, qui, force est de constater n’arrive toujours pas à digérer les défaites historiques qu’il a essuyées.



En effet, M. Ousmane Tanor DIENG a été toujours un éternel perdant et il le restera pour toujours. C’est donc en connaissance de cause qu’il a vendu son âme et celui du parti socialiste au Président Macky SALL moyennant, un poste de président de la HCCT, deux postes ministériels et quelques strapontins dans l’administration publique. M. Khalifa Ababacar SALL est la mer. Bizarrement,le président Macky SALL veut arrêter la mer avec ses bras. Comme le disait l’autre « la vérité est comme l’huile, elle remonte toujours à la surface ».



Bref ! Lesévénements du 5 mars 2016 marquent le débutd’une chasse à l’homme orchestrée par le président de la république M. Macky SALL pour empêcher M. Khalifa Ababacar SALL de se présenter à la présidentielle de 2019 en le faisant condamner pour le rendre inéligible car ce dernier, est non seulement présidentiable mais politiquement redoutable.



En somme, en considération de son passé électoral et du poids prépondérant du capital sympathie que nourrissent les sénégalais de tout bord en particulier du Sénégal des profondeurs M. Khalifa Ababacar SALL est sans ambages, un adversaire politique de taille capable de remporter la présidentielle de 2019 devant le président de la république M. Macky SALL.



L’éternel perdant sous les cieux éternels de Dieu en l’occurrence M. Ousmane Tanor DIENG, veut torpiller le destin politique de M. Khalifa Ababacar SALL en ignorant cyniquement ce que celui-ci contient en biens qui pourraient lui être profitable.Et si Dieu avait décidé sans qu’on le sache que M. Khalifa Ababacar SALL sera le cinquième président de la république du Sénégal, en 2019, imaginons quelques instants, quel sera le comportement de M. Ousmane Tanor DIENG et ses acolytes ?L’avenir, ne mange pas, mais, on lui réserve toujours sa part.



M. Moustapha THIOUCCOUDY DIENG

Secrétaire général de la jeunesse Socialiste

Koumpentoum Autres articles L’Agent judiciaire de l’État peut-il se constituer partie civile devant le juge pénal en cas de détournement de fonds publics ?

Senghor « l’Immortel » n’a rien à voir avec Macky, (par Moussa Taye)

​ÉLOGE DE L’ENSEIGNANT, CE SOLDAT MÉPRISÉ

Cheikh Ahmed Tidiane Sy sur la sortie de Bamba Fall : "Vouloir faire de l'affaire Khalifa Sall une affaire de Tidiane est irresponsable"

AIBD : Quand Abdou Khadre Lo liste les manquements du nouveau bijou et dément les autorités