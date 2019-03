Des milliers de manifestants en Ethiopie contre la saisie de leurs terres

Elles dénoncent la construction par les autorités d'Addis-Abeba de milliers d'appartements sur des terrains qui, selon elles, font partie de la région d'Oromia et ne devraient pas être saisies par l'administration.



D'immenses foules ont envahi les rues d'Aweday, une ville située à plus de 300 kilomètres à l'Est d'Addis Abeba, et celles d'au moins dix autres villes parce que la question sensible des terres a une fois de plus suscité leur colère.