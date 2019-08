Des millions de Zimbabwéens "confrontés à la crise alimentaire"

Plus de cinq millions de Zimbabwéens, soit environ un tiers de la population, ont besoin d'une aide alimentaire, et nombre d'entre eux sont sur le point de mourir de faim, indique l'ONU.



Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé un appel de 331 millions de dollars US pour aider le pays à faire face aux effets de la sécheresse, d'un cyclone et d'une crise économique.



David Beasley, chef du PAM, a déclaré que beaucoup d'entre eux étaient "en situation d'urgence...menacé par la famine".



Autrefois considéré comme le grenier régional, le Zimbabwe fait face à de nombreuses difficultés socio-économiques.



Les récentes récoltes ont été durement touchées par la sécheresse et le prix des denrées alimentaires a fortement augmenté.



Les bas niveaux d'eau ont également touché la principale centrale hydroélectrique de Kariba, provoquant des coupures de courant dans tout le pays.



Le pays est également confronté à une crise financière et a réintroduit le dollar zimbabwéen une décennie après son abandon en pleine inflation galopante.