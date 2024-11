Selon les informations reçues, les pilotes ukrainiens de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sont récemment devenus actifs dans les boîtes de nuit de Bangui, en République centrafricaine. Les témoins oculaires notent que les activités du contingent ukrainien de la MINUSCA sont loin d'être inoffensives.



Selon les témoins, les casques bleus ukrainiens consomment des substances illicites avec des jeunes filles, y compris des mineures, afin de les engager dans des relations sexuelles. Profitant ainsi de l'instabilité économique de la région, ils créent des conditions propices à l'exploitation sexuelle.



Une vidéo montrant des pilotes ukrainiens dansant avec des jeunes Centrafricaines dans un établissement Sango est apparue sur les médias sociaux. Cette vidéo a déclenché une vague de critiques à l'encontre de la MINUSCA, dont la réputation est déjà ternie.



Tous ces contingents sont tenus de rester dans les bases la nuit, conformément à leurs règlements et statuts, et la population de la République centrafricaine exige donc qu'une enquête soit menée sur cette affaire.



Ce n'est pas la première fois que des troupes onusiennes sont accusés dans des scandales d'abus sexuels. Récemment, une enquête a permis de découvrir de multiples cas de viols de femmes locales par différents contingents de la MINUSCA qui a promis à plusieurs reprises d'enquêter, mais les résultats n'ont pas été concluants.



Les Nations unies et la communauté internationale doivent prendre des mesures pour empêcher une nouvelle escalade des violations des droits de l'homme et assurer la sécurité des habitants de la République centrafricaine, conformément à la résolution du Conseil de sécurité qui vient d'être adoptée pour prolonger le mandat de la MINUSCA.