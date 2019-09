Des voix s'élèvent contre la visite de Tshisekedi en Belgique

Les deux pays ont signé quelques textes symboliques pour la reprise de la coopération avant que le chef de l’État de RDC soit reçu par le roi des Belges. Mais cette visite très chargée n'a pas fait que des heureux.



Des dizaines de Congolais ont tenté de manifester avant d’être repoussé par la police belge, loin de tout site officiel. Ils reprochent à la Belgique de recevoir le président Félix Tshisekedi alors que son élection était contestée.



On est là pour manifester notre désapprobation par rapport à l‘accueil réservé à monsieur Tshisekedi ici en Belgique. Les Congolais que vous voyez-là ne se reconnaissent pas dans la présidence de monsieur Tshisekedi. Pour nous, il a cautionné le hold-up électoral qui s’est fait au Congo.



En RDC aussi, l'opposition exprime son mécontentement. Pour Martin Fayulu, le candidat malheureux à l'élection présidentielle et qui continue d'en contester les résultats, la Belgique reçoit un homme sans légitimité politique.



Après les déclarations faites par les femmes et hommes politiques belges, je crois que c’est un manque de respect au peuple congolais. Quelqu’un qui représente ce déni de démocratie, on le reçoit ? (…) Monsieur Félix Tshisekedi ne pourra absolument rien faire de lui-même car il n’a pas les moyens de sa politique. Kabila est là, attend et il dirige tout.