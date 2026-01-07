Destruction de l’œuvre de Papa Ibra Tall : le ministère de la Culture dépêche une mission à Thiès, la mairie promet une restitution intégrale

Suite à la destruction de l'œuvre d'art en mosaïque réalisée par Papa Ibra Tall à la Place de France de Thiès, Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a dépêché, ce mercredi 07 janvier 2026, une délégation composée des services compétents du Département, indique un communiqué.



La mission est chargée de rencontrer les autorités administratives et locales de Thiès, notamment le Maire de la Ville, le Gouverneur, le Préfet et la Direction générale des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs (MSAD), afin de recueillir toutes les informations liées aux circonstances et aux motivations liées à cet acte.



De son côté, la mairie de Thiès a assuré qu’elle s’engage à une « restitution intégrale » et à une « réhabilitation soigneusement encadrée » de la fresque murale qu’elle a fait détruire récemment à la place de France.



« La Ville de Thiès informe l’opinion publique que la fresque murale emblématique située à la place de France, œuvre du grand maître des arts plastiques Pape Ibra Tall, fait l’objet d’une opération de réhabilitation soigneusement encadrée, inscrite dans le vaste programme de rénovation et de requalification de cet espace urbain historique », assure son conseil municipal dans un communiqué.



Selon le texte reçu de la direction de l’information et de la communication de cette municipalité, les travaux prévus vont consister à « une restitution intégrale de la fresque, dans le strict respect de l’œuvre originale, de son sens, de sa symbolique et de l’héritage artistique de son auteur ».



« La Ville de Thiès tient à rassurer l’ensemble des populations, les artistes et les acteurs culturels : l’œuvre de Pape Ibra Tall sera entièrement restaurée, valorisée et remise en lumière à l’issue des travaux en cours », lit-on dans le communiqué.



Cette initiative sera conduite par les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD), précise la mairie de Thiès, ajoutant qu’elle procède d’une démarche de sauvegarde, de transmission et de mise en valeur du patrimoine artistique national.



