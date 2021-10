Détention faux billets de banque: Abdou Karim Sidibé a été arrêté, son acolyte dans la nature

C’est au cours de leur patrouille que les hommes de la brigade de recherches ont interpellé au niveau du rond-point unité 26 des PA, le nommé Abdou Karim Sidibé et un autre individu qui se trouvaient dans un taxi. Soumis à une palpation, rien de compromettant n’a été constaté chez eux. Cependant, au cours de la fouille dans le véhicule, une pochette y a été retrouvée.



Alors que les policiers vérifiaient son contenu, l’autre individu a pris la fuite, disparaissant dans la nature. Ce, malgré une course poursuite effectuée. Après vérification, les policiers ont découvert six coupures de faux billets de 10.000 FCFA dans la pochette. Abdou Karim Sidibé a été ainsi arrêté.



Interrogé, il nie toute implication dans l’affaire et déclare ne pas connaitre celui qui a pris la fuite. « Alors que je quittais un bar de la Médina, j’ai arrêté un taxi pour rentrer. Au moment où je marchandais avec le taximan, un individu m’a interpellé et m’a proposé qu’on cotise pour payer le transport puisqu’il rentrait aux Parcelles », a-t-il servi comme argument, selon Le Témoin qui rapporte les faits, mettant tout sous le compte de l’individu qui a disparu.



En dépit de ses dénégations, il a été arrêté et déféré au parquet. Quant à son compagnon d’infortune, il reste toujours introuvable.