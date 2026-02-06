Guédiawaye : le « multiplicateur de billets » sur tiktok arrêté après plusieurs jours de cavale

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Guédiawaye a mis fin aux agissements du « multiplicateur de billets » sur tiktok. Ce dernier est « poursuivi pour association de malfaiteurs, charlatanisme, vol en réunion avec violence et usage d’armes (blanche et à feu) ».



A l’origine des faits, le mis en cause exhibait des liasses de billets sur le réseau social tiktok et promettait des richesses miracles. Selon le communiqué de la police, un couple qui a été séduit par ces vidéos, est entré en contact avec lui en 2024. Après une première « consultation » payée par transfert mobile, le présumé escroc les aurait proposés de leur transformer 4,1 millions FCFA en 575 millions FCFA.



Ainsi, il a invité le couple à Kaolack. Arrivé sur les lieux du rendez-vous, la personne qui leur servait de guide a immédiatement disparu. Le prévenu armé d’un pistolet et son complice d'une machette ont surgi, exigeant une offrande supplémentaire de 3 millions FCFA pour des parfums mystiques afin de « libérer » les valises de billets éparpillées au sol. Face au refus du plaignant, le suspect a disparu avec l'argent initial.



Après une fuite en Gambie et un signalement via Interpol, le suspect a finalement été localisé à Pikine, puis interpellé à Guédiawaye. Lors de son interrogatoire, il est passé aux aveux, justifiant la détention de son arme sans autorisation par le besoin de « tester l'efficacité de ses gris-gris ».

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.