Oussouye : l'ONU scelle une alliance avec les autorités coutumières et le CEDAF pour la paix et l'autonomisation

L’Équipe pays des Nations Unies au Sénégal a déployé une mission conjointe d’envergure dans la région de Ziguinchor. Ce périple, marqué par une forte dimension institutionnelle et communautaire, a débuté par une audience auprès du Gouverneur de Ziguinchor avant de se poursuivre vers le département d’Oussouye pour une rencontre avec le Roi.



L'étape d'Oussouye a permis de consolider les liens entre les Nations Unies et les autorités coutumières. Ces échanges visent à reconnaître le rôle pivot des leaders traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et de la paix en Casamance. Pour l'ONU, valoriser cette expertise locale est une condition essentielle au succès des dynamiques de développement inclusives.



En marge des rencontres institutionnelles, la délégation s'est rendue au Centre d'Enseignement Technique Féminin et d'Apprentissage Domestique (CEDAF) d'Oussouye. Soutenue par ONU Femmes, cette structure du Ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités se concentre sur la lutte contre les violences basées sur le genre, l’accompagnement des femmes vulnérables et le renforcement du leadership féminin.



La visite s'est achevée par une immersion dans les ateliers de transformation où les bénéficiaires ont présenté leurs activités économiques. Une exposition-vente de produits locaux a illustré les capacités productives des femmes de la région, symbolisant l'impact direct de l'appui onusien sur l'économie locale et la stabilité des communautés de Casamance.